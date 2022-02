Fecafoot: Guibai Gatama réagit après sa suspension

Share Facebook

APA News | Suspendu pour trois mois après la réunion du Comité Exécutif ce 16 Février à Limbé, l’homme des médias se sent menacé par le président de la Fédération Camerounaise de Football qui, au cours de la rencontre, aurait dit ces mots: ““vous savez que j’ai des bras longs, de jour comme de nuit”.

“Notre combat pour le Grand-Nord ne peut se faire sans sacrifice. J’ai fait ce jour, l’objet d’une procédure interne illégale au sein du Comité Exécutif de la Fecafoot qui a conduit à ma suspension pour trois mois de cet organe. Je n’ai pas pris part au débat, pour permettre à mes collègues de mieux statuer.

Néanmoins, si je m’en tiens au porteur de l’affaire devant le Comité Exécutif alors que ce point n’était pas inscrit à l’ordre du jour, on me reproche, et j’attends toujours des preuves, d’avoir mené des activités qui ont érodé ou affaibli l’image et le prestige du Président Samuel Eto’o et de la Fecafoot.

Il me souvient pourtant qu’un de mes collègues, sur une chaîne de télévision privée, et contre toute éthique, avait parlé de corruption de l’élection de décembre 2021 sans pour autant déclencher la moindre fatwa publique.

Il est évident que mon collègue, qui a ainsi attenté à mon honorabilité, n’a étayé ses accusations d’aucune preuve. Néanmoins, il ressort des échanges qu’on me reproche en réalité mes revendications de postes pour les Nordistes et la promotion de mon “Sobadjo” pour ses performances à la dernière CAN. Il est évident que mon collègue devra répondre de ses accusations fallacieuses devant les juridictions compétentes.

A l’ouverture de la session et en présence des journalistes (je ne trahis donc pas un secret), le Président Samuel Eto’o Fils avait déjà lancé une violente charge contre ma personne, s’attaquant à mon combat en faveur de la promotion des Nordistes à la Fecafoot et même de la visibilité du Nordiste.

Par la suite, le Président Samuel Eto’o Fils a eu des mots très durs contre ma petite personne et j’aimerais bien qu’il en soit fait consigne parce qu’ils sont porteurs de sérieuses menaces : “vous savez que j’ai des bras longs, de jour comme de nuit”. Fin de citation.

Pour le reste, je considère qu’il s’agit-là d’étapes indispensables dans tout combat pour la dignité. Ces sacrifices d’aujourd’hui, qui cimentent nos convictions, sont des legs pour les générations à venir.

Continuons à nous mobiliser pour des combats justes.

Continuons à défendre nos valeurs, nos principes, dans le respect de la République”.