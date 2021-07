Firmenich s’engage à partager les bénéfices de son activité au Cameroun

Share Facebook

Investir au Cameroun | Producteur de fragrances et arômes de renommée mondiale, la firme suisse Firmenich engagera bientôt au Cameroun des travaux de recherche en vue de l’exploitation et la commercialisation de deux plantes. Ces ressources naturelles sont localisées à Pimbo, dans le département de la Sanaga Maritime, région du Littoral du Cameroun.

Dans le cadre de leur future collaboration, la société Firmenich et la communauté de Pimbo ont signé le 21 juillet 2021 à Yaoundé, en présence du ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable, des « conditions convenues d’un commun accord », en vue du partage des bénéfices issus de l’exploitation et la commercialisation des ressources sus-mentionnées. Cette redistribution prendra la forme de concours financiers et non financiers en faveur des populations, apprend-on.

« Lesdits accords, qui interviennent après un long processus de négociation entamé en février 2021 (…), s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya sur les l’APA (l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages issus de leur exploitation), signé en 2010 et ratifié par le Cameroun en novembre 2016 », explique le gouvernement camerounais.

« Cette signature intervient deux jours seulement après la promulgation de la loi y afférente par le président de la République du Cameroun, le 9 juillet 2021. Laquelle loi fixe désormais les modalités d’exploitation et de partage des bénéfices qui découlent de l’exploitation de notre riche et formidable potentiel en ressources génétiques, ainsi que le rôle des différents acteurs intervenant dans ce processus », précise la partie gouvernementale.