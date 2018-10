France – Cameroun ce soir à Grenoble: un nouveau test pour les Bleues

Le Dauphiné Libéré | En pleine préparation pour la Coupe du monde, l’équipe de France défie le Cameroun ce soir. Avec l’idée de poursuivre sa belle série de cinq victoires consécutives.

Si près, si loin. La Coupe du monde de football, dont le coup d’envoi sera donné le 7 juin prochain, n’est pas encore pour demain, mais l’équipe de France féminine est d’ores-et-déjà passée en mode Mondial. Les stages qui vont permettre de regrouper les joueuses ne seront pas si nombreux et le temps est donc précieux.

Corinne Diacre le sait. Si la sélectionneure des Bleues a déjà une idée de ce que sera son groupe en vue de cette échéance capitale, il reste quelques incertitudes. Et peut-être même quelques places à prendre pour s’installer dans le train bleu. « Durant ce stage, j’ai eu des réponses à mes questions, confirme-t-elle. Même si la liste n’est pas arrêtée, bien sûr. Les filles qui ne sont pas là aujourd’hui doivent tout faire pour essayer de l’intégrer. Et celles qui sont là, tout faire pour y rester. »

Une défense qui résiste aux chocs

Il faudra en tout cas beaucoup de volonté et de talent pour bousculer la hiérarchie actuelle. Car l’équipe de France se porte bien : elle reste sur une série toujours en cours de cinq victoires consécutives et affiche des statistiques de haut vol : une défense de fer (zéro but encaissé sur la période) et une attaque qui ne tique plus (18 réalisations), comme ce fut parfois le cas lors des compétitions internationales les plus récentes.

« Il y a parfois eu un problème de finition en équipe de France, poursuit Corinne Diacre. C’est encore le cas sur certains matches. On le sait et on travaille pour s’améliorer dans ce domaine. Mais nos statistiques offensives sont quand même très intéressantes. »

La sélectionneure a également pu observer ses troupes durant ce stage, notamment la vie de groupe, celle dont on a dit tant de bien durant la campagne de Russie victorieuse des garçons l’été dernier. Il se murmure que les filles, elles aussi, s’entendent très bien.

« Il existe une super ambiance entre nous, souligne Griedge Mbock. On rigole bien ensemble, ce qui ne nous empêche pas de travailler sérieusement. » Reste que la fin de ce stage rhônalpin approche à grands pas et les Tricolores vont affronter le Cameroun ce soir avec l’idée de poursuivre leur belle dynamique actuelle.

Après l’Australie à Saint-Étienne (2-0), le staff a choisi un adversaire au profil différent, histoire de se familiariser avec des sélections aux qualités diverses qui pourraient être croisées à la Coupe du monde. 49enation au classement FIFA, le Cameroun n’a rien d’un épouvantail pour la France, classée 4e. Et avant de retrouver leurs clubs respectifs, les Bleues aimeraient terminer ce stage d’automne par un festival. La route de la Coupe du monde passe par Grenoble…