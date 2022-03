Gaël Ondoua réagit à sa convocation : « Quel grand honneur d’être appelé sous les couleurs du Cameroun »

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Africa Top Sports | Première convocation avec les Lions Indomptables du Cameroun pour le milieu de terrain Gaël Ondoua.

Le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, qui disputera ses premiers matchs sur le banc des Lions Indomptables, a dévoilé sa liste de 27 joueurs pour affronter Djamel Belmadi et son équipe. Gaël Ondoua fait partie du groupe final et honorera bien sa première convocation. Le joueur de Hannovre 96 réagit à sa convocation depuis son compte Instagram.

« Quel immense honneur que celui d’être appelé sous les couleurs du Cameroun. Quand on sait d’où on vient, on sait où l’on va… Gloire à toi Seigneur et merci à tous pour votre support inconditionnel. »

Gaël Ondoua apportera énormément au Cameroun. C’est un milieu de terrain qui peut évoluer à tous les postes dans l’entre jeu. Capable de jouer en tant que récupérateur, relayeur et à l’aise avec le ballon, il a tout à son avantage pour flamber avec les Lions Indomptables.

Après avoir terminé troisième de la Coupe d’Afrique des Nations organisées sur son sol, le Cameroun aura pour objectif de se qualifier à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour se faire, les Lions Indomptables devront venir à bout de l’Algérie lors des matchs de barrage du 25 et 29 mars.