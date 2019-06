George Weah élu meilleur joueur africain de l’histoire par le jury de France Football

Ce vendredi en kiosque et en version numérique, FF publie un hors-série exceptionnel consacré à l’Afrique. À l’intérieur, 43 jurés ont désigné les 30 meilleurs joueurs africains de l’histoire. FF.fr vous a révèle le classement tout ce jeudi. Tout en haut figure George Weah.

Il reste aujourd’hui comme le seul et unique Ballon d’Or France Football africain de l’histoire. C’était il y a 24 ans. Et dans le classement des 30 meilleurs joueurs africains de l’histoire que nous vous révélons dans notre hors-série exceptionnel qui paraît ce vendredi 14 juin, George Weah a été placé tout en haut de notre top 30 par le jury de France Football. Signe que son talent et son aura ont évidemment conquis toute l’Afrique, et bien plus. Au-delà du Ballon d’Or FF, Mister George a également pu remporter deux Ballons d’Or africain. Sans compter des titres de champion en France et en Italie avec le PSG et le Milan AC. Quant à la Coupe d’Afrique des nations, Weah a été évidemment l’acteur prépondérant des deux présences du Liberia dans une CAN. C’étaient en 1996 et en 2002. Avec, à chaque fois, une élimination au premier tour. Avec une carrière longue de dix-huit ans pour celui qui est l’un des grands personnages de ce continent.

Depuis, il s’est lancé en politique, jusqu’à remporter l’élection présidentielle au Liberia en 2018. Récemment, Monsieur le Président a reçu France Football pour une grande et longue interview à retrouver dans notre hors-série disponible dans les kiosques le vendredi 14 juin. Six pages d’entretien où George Weah a quitté son costume de président pour reprendre ses habits de football afin de revisiter sa carrière. À ne pas manquer.

Classement France Football:

1- Georges Weah (Liberia)

2- Samuel Eto’o (Cameroun)

3 roger Milla (Cameroun)

4-Didier Drogba (Côte-D’ivoire)

5-Abedi Pele (Ghana)

6-Rabah Madjer (Maroc)

7-Jay-Jay Okocha (Nigeria)

8- Salif Keita (Mali)

9- Mustapha Dahleb (Algérie)

10-Laurent Pokou (Côte-D’ivoire)

11-Yaya Toure (Côte-D’ivoire)

12-Essam El-Hadary (Egypte)

13-Kalusha Bwalya (Zambie)

14-Mahmoud Al-Khatib (Egypte)

15-Bruce Grobbelaar (Zimbabwe)

16-Rachid Mekhloufi (Algerie)

17-Mohamed Salah (Egypte)

18-Thomas Nkono (Cameroun)

19-Pierre Ndaye Mulamba (RDC)

20-Nwankwo Kanu (Nigeria)

21-Mohamed Aboutrika (Egypte)

22-Nourredine Naybet (Maroc)

23-Stephen Keshi (Nigeria)

24-El-Hadji Diouf (Senegal)

25-Lakhdar Belloumi (Algérie)

26-Michael Essien (Ghana)

27-Tarak Dhiab (Tunisie)

28-Rashidi Yekini (Nigeria) Seydou Keita (Mali), Emmanuel Adebayor (Togo)