Henri Bedimo prend sa retraite

SO FOOT | Une légende s’en va.

Henri Bedimo a officiellement annoncé sa retraite à 36 ans ce mardi sur son compte Instagram. Sans club depuis deux ans, le désormais ex-latéral gauche camerounais aux 52 sélections se dit fier de sa très riche carrière, lui qui aura porté les couleurs de neuf clubs entre 1999 et 2018 : «?Je ferme mon chapitre de footballeur professionnel. Je ne saurais partir sans remercier entraineurs, bénévoles, personnels et sans oublier mes chers supporters. Sans vous, je n’aurais pas été à ce niveau. J’ai été fier de défendre les couleurs de mon pays. Ce fut avec joie et honneur. Il me restera 15 années de merveilleux souvenirs.?»