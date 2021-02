I understand if it is not feasible.

Agence Cameroun Presse | Après ce premier lot de 10 ambulances, le Cameroun prévoit recevoir par la suite 15 autres dans le cadre de son plan de riposte contre le Coronavirus.

Ce vendredi 26 février 2021, le Dr Malachie Manaouda le Ministre de la Santé va réceptionner au nom du Cameroun 10 ambulances qui seront utiles pour le plan de riposte mis en place contre la pandémie du Coronavirus. La note d’information qui a été rendue publique par son département ministériel fait savoir que ces ambulances et les autres équipements médicaux ont une valeur de 13,8 millions de dollars. Leur acquisition a été financée par la Banque Islamique de Développement avec pour agence d’exécution le Programme des Nations Unies pour le Développement.

Il se trouve que pour renforcer son système de santé et apporter une réponse rapide au Coronavirus, le gouvernement a conclu un accord d’un montant global de 27 440 millions de dollars avec la Banque Islamique de Développement. En plus donc des ambulances, l’accord prévoit une fourniture au Cameroun entre autres d’équipements médicaux et non-médicaux vitaux notamment les scanners, appareils respiratoires, radios portatives pour les communications.

Parlant de cet accord, le Dr Malachie Manaouda le Ministre de la Santé avait déclaré «au-delà de la riposte contre le coronavirus qui a exercé une forte pression sur les professionnels de santé, ce partenariat représente une opportunité de transformation de notre système de santé, pour mieux faire face à d’éventuelles résurgences d’épidémies et de pandémies au Cameroun».

Jean-Luc Stalon le représentant Résident du PNUD au Cameroun pour sa part a déclaré, «cet appui fait partie de l’approche «no regret» de l’OMS (Organisation mondiale de la Santé NDLR) qui a pour objectif de rendre plus robuste le système de santé du Cameroun de manière durable et globale. Outre ce que nous avons déjà livré, je voudrais exprimer ma reconnaissance au gouvernement camerounais et à la Banque Islamique de Développement qui ont ainsi fait confiance au PNUD, dans le cadre de cette opération».

L’accord prévoit 25 ambulances à fournir au Cameroun. Après la réception de cette première dizaine, le pays réceptionnera d’autres.