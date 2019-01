Joël Epalle, de la sélection camerounaise au Val d’Europe

Joël Epalle, entraîneur du Val d’Europe FC en Régional 1, est également adjoint de la sélection camerounaise, aux côtés de Clarence Seedorf.

Il est arrivé à Val d’Europe dans l’anonymat en 2013 pour continuer à jouer pour le plaisir tout en étant davantage proche de sa famille.

Joël Epalle (40 ans), ancien international camerounais (38 sélections/5 buts), a depuis effectué un beau parcours dans l’ambitieux club de l’agglomération nouvelle. Sollicité par les dirigeants du club issu de la fusion de Serris et Bailly-Romainvilliers, le champion olympique 2000 est rapidement passé de l’acteur de jeu efficace à un très convaincant directeur de jeu.

Champion d’Afrique des Nations en 2002

Immédiatement, Joël a proposé un cadre très précis pour son équipe mais aussi incité son club à mettre en place une organisation à la hauteur des ambitions avouées. Inspirant un grand respect non seulement par ses qualités de footballeur, mais également et surtout par ses qualités humaines, le champion d’Afrique des Nations 2002, a fait preuve d’humilité et d’exemplarité pour amener ses joueurs à se dépasser et hausser leur niveau de jeu saison après saison.

On en veut pour preuve les 8 joueurs de son effectif actuel qui ont participé aux quatre montées consécutives pour arriver cette saison en Régional 1. Riche de son parcours professionnel, l’entraîneur a su inculquer à ses joueurs une rigueur et des habitudes qu’exige un niveau de jeu élevé. Pour parvenir à ses fins, il a su utiliser des méthodes à la fois ludiques et très efficaces notamment d’un point de vue physique en privilégiant le ballon même dans le travail foncier.

Adjoint de Clarence Seedorf au Cameroun

L’efficacité de cette méthode se traduit également par une grande assiduité aux entraînements de son effectif toute l’année, malgré les contraintes professionnelles et familiales de chacun.

Ces conditions permettent à l’ancien Lion indomptable de s’aguerrir au poste de coach et ainsi de mettre en place ces principes de jeu.

Ces performances ont été remarquées jusqu’au Cameroun qui lui a proposé en septembre dernier d’intégrer le nouveau staff technique de l’équipe nationale au côté de Clarence Seedorf, l’ex international néerlandais, quadruple vainqueur de la Ligue des Champions et nouveau sélectionneur.

Avec son pays, il aura d’ailleurs l’occasion de disputer la coupe d’Afrique des nations en Égypte au mois de juin prochain. Cette nouvelle étape dans sa jeune carrière d’entraîneur va lui permettre d’acquérir davantage d’expérience. Car même si Joël apprécie particulièrement sa situation actuelle, il n’écarte pas l’idée de pouvoir exercer au niveau professionnel à plus ou moins long terme.

Son attachement aux relations humaines l’a également amené à devenir le parrain de l’association Kalara (« Livres » en dialecte camerounais) qui contribue à l’alphabétisation et à l’éducation des enfants camerounais en récoltant des livres.