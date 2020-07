La CAN Cameroun 2021 reportée à 2022 à cause du coronavirus

VOA | La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé mardi le report à janvier 2022 de la Coupe d’Afrique des Nations initialement prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

“La santé est la priorité absolue”, a affirmé le président de la CAF Ahmad Ahmad lors d’une conférence de presse en visioconférence, en précisant que “le pic de la pandémie n’est pas atteint” dans plusieurs pays du continent africain.

“Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé de reporter la Coupe d’Afrique des Nations de 2021 à janvier 2022 en raison de la pandémie mondiale de Covid-19”, lit-on aussi dans un tweet de la fédération de football du Kenya.

Confederation of African Football’s Executive Committee has moved to reschedule the 2021 African Cup of Nations to January 2022 owing to the global Covid-19 pandemichttps://t.co/NDo2hMhfHG

