La compagnie aérienne camerounaise Camair-Co obtient pour la 3è fois consécutive la certification Iosa

Investir au Cameroun | La compagnie aérienne nationale du Cameroun baptisée Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co) informe qu’elle vient d’obtenir pour la troisième fois consécutive, sa certifcation Iosa (Iata operational safety audit).

Camair-Co considère qu’elle est irrévocablement reconnue comme une compagnie fiable en matière de sûreté et de gestion du personnel.

Selon la compagnie aérienne, l’audit de renouvellement (pour deux ans), a procédé à la vérification des conformités de plus de 1 925 standards et procédures exigés par l’Association internationale du transport aérien (Iata). Camair-Co déclare avoir subi une évaluation complète des plus pointilleuses, dans les domaines de l’organisation, de la qualité, de la sûreté, des opérations en vol, de l’assistance au sol, de la maintenance ou encore de la préparation des vols.

Ernest Dikoum (photo), le directeur général de Camair-Co, se réjouit à cet effet : «Pour Camair-Co, le renouvellement de la certification Iosa est la preuve que nous opérons selon les standards les plus exigeants de l’aviation civile, et illustre l’engagement de la compagnie en ce qui concerne la qualité de toutes opérations et services à nos clients.»

C’est depuis le mois de novembre 2017 que la compagnie aérienne à capitaux publics du Cameroun a enclenché le processus de renouvellement de sa certification Iosa. Pour ce faire, l’équipe-projet mise sur pied au sein de la Camair-Co a travaillé en étroite collaboration avec le cabinet allemand Aviation Quality Services GmbH (AQS). Ce dernier est l’un des six cabinets dans le monde, agréés par l’Iata pour la réalisation des audits Iosa.