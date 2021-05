La diva Charlotte Dipanda présente son nouvel album au Cameroun [+vidéo]

Share Facebook

La diva Charlotte Dipanda est au Cameroun pour présenter son nouvel album. Intitulé CD, ses initiales, l’album autobiographique raconte sa vie de jeune fille et femme.

Répondant à ceux qui l’accuse de toujours faire une musique d’un autre genre, l’artiste assume ce style qui la définit, faire de la musique qui interpelle.

« J’aime bien l’idée que les gens écoutent ma musique quand ils sont posés. Ceci parce qu’ils sont disposés à ce moment-là. C’était un parti pris en début de carrière de me dire en tant qu’africaine on a toujours tendance à croire que si on ne danse pas, si on est pas saoul il y a toujours ce côté second degré dont on a besoin pour écouter la musique. Et aujourd’hui même si je fais des chansons qu’on peut danser en boite il y a toujours soit la thématique qui va interpeller, j’aime bien le coté intellect associé à la musique». a révélé la chanteuse.



Dans son nouvel album de Charlotte Dipanda, chante ‘Quand tu n’es pas la’, ‘L’ombre d’une autre’ et son duo “Cœur en cage” avec la star centro-congolaise Singuila.

Sa présence au Cameroun vise aussi à soutenir les jeunes filles des zones reculées. Avec sa fondation elle a déjà construit un lycée dans la localité d’Ebonè dans le département du Moungo à plus d’une centaine de kilomètre de Douala la capitale.

« Notre société a fort besoin des femmes, je pense que si on donne un peu plus de responsabilité ou alors si les femmes prennent conscience des responsabilités qu’elles ont dans notre société, elle s’en portera certainement Vieux » a-telle ajouté.

“Big up aux jeunes filles qui sont en zones rurales, parce que c’est souvent les oubliés de notre société parce que je voudrais vraiment que ces jeunes filles aient envie d’aller à l’école qu’elles aient envie de s’instruire et puis le week-end qu’elles accompagnent leurs parents dans les champs parce que ce n’est pas incompatible »

Dans cet album elle a collaboré le célèbre guitariste congolais Olivier Tshimanga, Guy Nsangue pour ne citer qu’eux.

Elle espère renouer avec les concerts d’ici le mois de septembre au Cameroun, en Côte d’Ivoire ainsi qu’au Gabon.

Un reportage de Joël Kouam, correspondant Africanews au Cameroun.