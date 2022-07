la FECAFOOT condamnée à verser 1 milliard FCFA à Antonio Conceiçao

Share Facebook

Africa Top Sports | La FIFA a décidé de condamner la FECAFOOT à verser une indemnité de 1.603.500 Euros à Antonio Conceicao pour licenciement abusif. L’entraineur portugais n’est pas le premier à avoir un litige avec les patrons du football camerounais. Et ces histoires finissent toujours par de grosses sommes déboursées par le Cameroun comme la cas Clarence Seedorf.

Après avoir terminé à la troisième place de la CAN 2021, le nouveau président de la FECFOOT, Samuel Eto’o, a décidé de se séparer du technicien portugais Antonio Conceiao. C’est donc Rigobert Song qui a conduit les Lions Indomptables à la qualification au prochain mondial au Qatar. Cependant l’entraineur déchu n’a pas voulu se laisser faire. Il a dans la foulée saisi l’instance dirigeante du football mondial pour licenciement abusif et a finalement eu gain de cause, car la FECAFOOT devra lui verser la somme de 1.603.500 Euros soit 1.051.896.000 FCFA. Avant lui, Clarence Seedorf avait été confronté à la même situation et avait également eu gain de cause.

La FECAFOOT et les indemnités versées aux entraineurs licenciés

En 2021, la FIFA avait condamné la FECAFOOT a versé la somme de 316.000 Euros soit 207.000.000 FCFA au Néerlandais. A noter que Clarence Seedorf avait été débarqué de son poste après la CAN 2019 et contestait le caractère abusif de ce licenciement. Il avait de ce fait saisi la FIFA qui avait jugé recevable sa plainte.