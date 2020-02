La Fifa déboute Hugo Bross, ex-sélectionneur du Cameroun

Share Facebook

APAnews | La Fédération internationale de football association (Fifa) a débouté l’ex-sélectionneur du Cameroun (février 2016-février 2018), Hugo Bross, de sa demande de paiement par son ex-employeur d’une somme de 974 millions FCFA pour «rupture abusive de contrat», a appris APA mardi auprès de la fédération nationale de la discipline (Fecafoot).

Cette dernière est toutefois sommée de payer au technicien belge, qui l’avait traîné devant la Commission du statut du joueur de l’instance mondiale, des arriérés de salaire d’environ 94 millions FCFA.

Dans sa demande, Hugo Bross incluait des intérêts majorés de 5% l’an à compter du 21 décembre 2017, sans oublier le paiement des frais de défense et de procédure estimés à 13 millions FCFA.

Vainqueur avec les «Lions indomptables» de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2017, son bail n’avait pas été renouvelé au motif qu’il n’a pas réussi à qualifier le pays pour la Coupe du monde «Russie 2018», et ne l’a pas davantage ramené à un rang honorable, au classement Fifa et au 1er rang africain.