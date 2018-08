La première liste de Seedorf, avec Tameze et Ntep, sans Njie ni Moukandjo

Star Africa | Clarence Seedorf, le nouveau sélectionneur du Cameroun, a convoqué les binationaux Paul-Georges Ntep et Adrien Tameze en vue de l’amical face aux Comores, le 8 septembre.

Clarence Seedorf passe aux choses sérieuses. Nommé sélectionneur du Cameroun à la surprise générale, le Néerlandais a dévoilé lundi sa première liste des 23, en vue du match amical face aux Comores, le 8 septembre prochain.

Recruté pour restaurer le prestige des Lions Indomptables, l’ancien joueur du Milan AC a convoqué trois joueurs binationaux issus de la formation française : Paul-Georges Ntep, l’ailier du VfL Wolfsburg, Adrien Tameze, le milieu de terrain de l’OGC Nice, et Jérôme Onguene, le défenseur du RB Salzbourg.

Apparu à deux reprises avec l’équipe de France en match amical, le premier reste éligible pour le pays de ses parents. Quant aux deux autres, ils n’ont été internationaux tricolores que chez les jeunes.

Pour le reste, la liste comprend les cadres habituels. Manquent en revanche Clinton Njie, récemment recadré par la Fécafoot pour écart de conduite et annoncé sur le départ de l’OM, ainsi que Christian Bassogog, meilleur joueur de la CAN 2017, et Benjamin Moukandjo, ex-capitaine, partis tous deux monnayer leurs talents en Chine.

Liste des 23 joueurs retenus pour le match Comores – Cameroun, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019

GARDIENS

1. André ONANA

2. Fabrice ONDOA

3. Carlos KAMENI

DEFENSEURS

4. Collins FAI

5. Allan NYOM

6. Félix EBOA

7. Michael NGADEU NGADJUI

8. Yaya BANANA

9. Jérôme ONGUENE

10. Gaétan BONG

11. Ambroise OYONGO BITOLO

Milieux

12. ANGUISSA ZAMBO

13. Pierre KUNDE MALONG

14. Georges MANDJECK

15. Adrien TAMEZE

ATTAQUANTS

17. Fabrice OLINGA

18. Vincent ABOUBAKAR

19. Stéphane BAHOKEN

20. CHOUPO MOTING ERIC-MAXIM

21. Karl TOKO EKAMBI

22. Paul Georges NTEP

23. Nicolas MOUMI NGAMALEU