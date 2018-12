La Société nationale de raffinage du Cameroun lance enfin la production de ses nouvelles unités pétrolières

Investir au Cameroun | Ibrahim Talba Malla, directeur général de la Société nationale de raffinage du Cameroun (Sonara), informe que la société qu’il dirige vient de procéder avec succès au redémarrage de ses unités de fabrication, au terme de l’arrêt programmé qui avait débuté au mois d’avril 2018.

Selon M. Talba Malla, la Sonara a ainsi réalisé la connexion des unités de la phase I du projet d’extension et de modernisation aux installations existantes.

Ainsi, depuis le 30 novembre 2018, les installations sont en pleine production et le premier bateau pour la livraison des produits raffinés à la Société camerounaise des dépôts pétroliers (SCDP) de Douala a été chargé le 15 décembre 2018.

« Ce redémarrage permet désormais à notre entreprise d’assurer la constitution du stock et l’approvisionnement continu en quantité et en qualité de produits pétroliers raffinés sur le marché national et à l’exportation », se félicite Ibrahim Talba Malla.

Au cours de l’exercice 2018, la Sonara déclare avoir mis sur le marché national un volume de produits pétroliers de 221 286 m3 issu de la production avant l’arrêt technique des unités de raffinage. Ces produits se déclinent comme suit : 63 666 m3 de Super, 112 674 m3 de gasoil, 30 570 m3 de Dual Purpose Kerosen (jet A1 et pétrole lampant) et 14 376 m3 de Fuel, entre janvier et avril 2018.