La sœur de Maurice Kamto accusée de vol par Blaise Pascal Talla écope de 3 ans de prison

Le Bled Parle | Accusée d’avoir subtilisé la somme de 45 millions de FCFA dans la mallette de Blaise Pascal Talla, Dr Inès Laure Kamto a été condamnée à 3 ans de prison et devra reverser 47 millions à l’homme d’affaires, a appris lebledparle.com du journal Ouest Échos.

D’après le récit de notre confrère, Ines Kamto, a été placée sous mandat de dépôt mercredi 2019 par le procureur de la République près des tribunaux de Bafoussam, suite à une plainte de l’éditorialiste Blaise Pascal Talla qui l’accuse d’avoir soutiré 45 millions de FCFA dans son sac le dimanche 1er décembre 2019 à l’aéroport de Bafoussam-Bamougoum.

L’audience ouverte lundi 9 décembre 2019 aux environs de 8 h 30 a drainé les foules. La collégialité était constituée du président Djapitè Quentin, ainsi que deux autres magistrats et le procureur de la République près des tribunaux de Bafoussam. «?Après les réquisitions du ministère public, le plaignant et la mise en cause ont chacun en ce qui le concerne, donné leurs déclarations. Dans son discours, Dr Nounamou Kamto Inès a plaidé non coupable. Au total, cinq avocats pour la défense à savoir Me Bopda, Me Kadjié, Me Kemdem, Me Nlonlack, contre Me Noutchougouaing Laurette du côté plaignant. Après deux suspensions de l’audience, des débats intenses ont eu lieu. Malgré les démarches entreprises par la défense, certains arguments évoqués ont fait état d’une relation intime qui aurait existé entre les deux personnages?», peut-on lire dans le journal Ouest Échos.

La sentence va tomber après la lecture du verdict par le président du tribunal de première instance «?Dame Nounamou Kamto Inès est condamnée à trois ans de prison et reversera 47 millions à Balise Pascal Talla, 500?000 FCFA de dépense à payer dans les caisses du trésor public. Elle a désormais dix jours pour faire appel?», relate notre confrère.

Rappel des faits

Lebledparle.com apprend de la même source que tout a commencé à l’aéroport de Bafoussam-Bamougoum. Alors que les deux protagonistes attendent le vol comme tous les autres passagers, Dr Inès Laure Kamto aurait invité Balise Pascal Talla dans un bar de l’aéroport parce qu’elle avait, apprend-on une confidence à lui faire. Cependant en partant de la salle VIP, l’homme d’affaires avait laissé son petit sac sur le canapé. Une fois installés au bar, l’épouse du chef Baham sera servie d’une Malta, pendant que le patron de presse se contentera d’une bouteille d’eau.

«Quelques minutes après, Dame Monamou Kamto Inès va s’excuser pour une trentaine de minutes pour dire au revoir à quelqu’un qui l’attendait au hall. C’est alors qu’elle se rendra dans la salle où ils avaient laissé tous ensemble leurs sacs, disant aux quatre autres personnes qui se trouvaient dans la salle qu’elle avait été envoyée par Biaise Pascal Talla pour ramener son sac. Chose qui sera faite?! Mais sauf qu’elle se rendra plutôt dans les toilettes avec le sac, avant de rentrer en salle redéposer la besace sur le siège?», lit-on dans le journal.

«?C’est elle qui m’a invité disant qu’elle voulait me dire des confidences. En tant que patron de presse, je suis allé l’écouter et il me revenait de choisir ce que je peux utiliser ou pas. Donc c’était de mon devoir d’aller l’écouter. Alors elle m’a laissé disant qu’elle revenait, après plusieurs minutes d’attente, elle est revenue en disant plutôt qu’on avait tiré sur l’avion de Camair-co et qu’elle entreprenait appeler le directeur pour avoir plus d’amples informations. C’est alors que nous rentrons dans la salle VIP et c’est là où je constate qu’oh a soutiré de l’argent dans mon sac dans deux enveloppes kaki contenant chacune 456 et 226?», a déclaré l’homme d’affaires, Blaise Pascal Talla.

C’est donc après ce constat et une vive altercation entre les deux personnages que le patron de presse s’est rendu au poste de police de l’aéroport pour se plaindre. Par la suite, les éléments de la division régionale de la police judiciaire de l’Ouest, appelés à la rescousse, vont procéder à une fouille systématique des passagers. Mais malheureusement, sur place rien n’aurait été retrouvé ni sur le Dr Inès Laure Kamto, ni dans son sac.

Par contre au cours des interrogatoires, l’homme d’affaires déclare mordicus que ses millions ont été volés dans sa mallette. Dr Inès Laure Kamto sera quant à elle conduite par la suite dans les locaux de la police judiciaire où elle y passera trois jours. Après des jours d’auditions, elle sera transférée et puis placée sous mandat de dépôt par le procureur de la République près des tribunaux de Bafoussam, à la prison centrale de Bafoussam.