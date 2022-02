Le Cameroun dévoile un nouveau Centre d’innovation numérique

Share Facebook

AITN | Le Cameroun a fait progresser son économie numérique et ses ambitions de transformation en dévoilant un nouveau Centre d’innovation numérique (CDIC). C’est un centre d’infrastructure TIC entièrement équipé et officiellement lancé par le ministre de l’Enseignement supérieur du pays, le professeur Jacques Fame Ndongo.

Le CDIC est situé à Bastos dans la capitale Yaoundé et est doté d’outils technologiques, de systèmes d’information et de réseaux de communication électronique de pointe. Cette infrastructure comprend un centre de données hautement connecté et sécurisé pour ajouter de la valeur grâce à une connexion redondante à haut débit.

Il est également équipé d’une imprimante 3D et d’autres technologies de fabrication numérique pour autonomiser les « techpreneurs ». De plus, le centre propose des solutions de cloud computing, un espace multimédia pour la création de contenus audio et vidéo, des espaces de co-working adaptés et des salles de classe connectées idéales pour tout type de formation en ligne.