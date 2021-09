Le Camerounais Marc Enoumba a été appelé par le sélectionneur de bolivien César Farias pour les matches de qualification face à la Colombie, l’Uruguay et l’Argentine

Le Camerounais Marc Enoumba a été appelé par le sélectionneur de bolivien César Farias pour les matches de qualification face à la Colombie, l’Uruguay et l’Argentine.

Marc François Enoumba, défenseur d’Always Ready, est entré dans l’histoire ! Le Camerounais a été convoqué par César Farías pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 zone Amérique du Sud et est le premier Africain à jouer pour l’équipe nationale bolivienne. Le footballeur est entrain d’écrire un nouveau chapitre du roman de sa vie. Il a tenté sa chance en Belgique, il est arrivé en Amérique du Sud sans rien connaître de la Bolivie, il a été champion local, il a obtenu la nationalité et maintenant il peut affronter Lionel Messi.

Marc François Enoumba a grandi à Douala, l’une des plus grandes villes du Cameroun. « Ma vie était simple », a déclaré le joueur à TyCSports.com. Et il a ajouté : « J’ai eu la chance que mes parents aient tout fait pour que je ne manque de rien. »

Depuis qu’il était jeune, il rêvait déjà d’être footballeur, même s’il pensait qu’il serait difficile de progresser dans son pays. « Le football là-bas est très similaire à celui de l’Amérique du Sud. Les joueurs sont rapides. La différence est qu’en Amérique du Sud, les joueurs sont un peu plus techniques. Maintenant, économiquement, c’est là qu’il y a un petit problème. Ils ne sont pas si bons. Non, ils en donnent assez aux joueurs », a-t-il expliqué.

Passé par la Belgique où il fut invité à passer des essais pour un club, mais des essais non concluants. Le Camerounais est arrivé en Bolivie en 2016 par son représentant l’a mis en contact avec un ami qui a une école de football à Cochabamba. En Bolivie, il a joué pour des équipes de D2 jusqu’à ce qu’il signe pour Always Ready, qui a été promu en première division bolivienne cette année-là, en 2018.

Marc François Enoumba déjà marié et père d’un fils- a vécu en Bolivie pendant cinq ans et a obtenu la nationalité en juillet 2021. À peine un mois plus tard, il a été convoqué par César Farías pour affronter la triple date à élimination directe. Désormais, il deviendra le premier footballeur africain à jouer officiellement pour La Verde.