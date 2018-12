Le déficit budgétaire du Cameroun projeté à 2,6% en 2018 (gouvernement)

Le déficit budgétaire du Cameroun est projeté à 2,6% en 2018, contre 6,5% en 2016 et 4,5% en 2017, selon le ministre de la Communication (Mincom) et porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary.

S’exprimant jeudi soir face à la presse, il a justifié cette embellie, qui prévoit une réduction du déficit budgétaire de 6,5% en 2016 à 1,7% en 2020, par les efforts fournis par les pouvoirs publics en termes de réduction du train de vie de l’État.

Sur un autre plan, le Mincom a déclaré les recettes de la fiscalité intérieure ont progressé de 110% entre 2016 et 2017, première année de mise en œuvre du programme triennal de réformes conclu avec le Fonds monétaire international (FMI).

De même, a déclaré M. Tchiroma, sur les 1056 milliards FCFA de dettes intérieure et extérieure à rembourser par le pays au terme de l’année 2018, 1040 milliards FCFA l’ont déjà été.

Le Cameroun connaît également une augmentation de ses avoirs extérieurs nets de l’ordre de 15,5%, qui se situent à 1,970 milliard FCFA et se traduisent par un redressement de ses réserves auprès de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC).

Au titre de l’accord triennal conclu avec le FMI le 26 juin 2017, au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC), le montant cumulé des financements reçus, tous partenaires confondus, s’élève à quelque 799 milliards FCFA, soit 63% des financements attendus dans le cadre du programme économique et financier au terme des deux premières années de mise en œuvre.

En dépit de ces résultats satisfaisants, il demeure, a précisé le porte-parole du gouvernement, que l’environnement entourant la mise en œuvre du programme de réformes économiques et financières, ainsi que tous les programmes d’appui avec les partenaires techniques et financiers, «comporte un certain nombre d’exigences du point de vue de la discipline budgétaire, de l’efficacité et de l’efficience de la dépense publique».