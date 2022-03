Le FMI prévient au sujet de la taxe camerounaise sur le mobile money

Share Facebook

AITN | Selon un rapport publié par le Fonds monétaire international (FMI), la taxe camerounaise de 0,2 % sur le mobile money sur les transferts et les retraits, appliquée en janvier 2022, pourrait se retourner contre elle. La loi de finances 2022 du Cameroun applique la taxe à toutes les opérations de transfert électronique de fonds, mais pas aux virements bancaires ainsi qu’au paiement des autres taxes, droits et prélèvements.

Le gouvernement prévoit de générer 20 milliards de francs CFA grâce à cette législation, mais elle n’a pas été bien accueillie par tout le monde. Les économistes du FMI Roberto Piazza et Jean-François Wen ont contribué au rapport et ont averti que l’introduction d’une taxe sur le mobile comme on le voit dans plusieurs pays africains – dont la Tanzanie (2021), le Ghana (2021), le Congo (2019), le Malawi (2019 ), Côte d’Ivoire (2019), Kenya (2018) et Ouganda (2018) – « doivent être soigneusement pesés ».

Les experts ont affirmé que lorsque la taxe n’est pas appliquée au secteur bancaire, elle entraîne un traitement inégal des différents moyens de paiement. « Taxer le mobile money peut être fiscalement inéquitable et entraver le faible niveau actuel d’inclusion financière », ont-ils déclaré dans le rapport.