Le Nigeria va inscrire la construction du port en eau profonde de Bakassi, frontalier au Cameroun, dans son budget 2022

Investir au Cameroun | Le projet du port en eau profonde de Bakassi dans le sud du Nigeria fait son bonhomme de chemin. Le dossier devrait être pris en compte dans l’élaboration du budget fédéral de 2022. L’annonce a été faite mardi 6 juillet par le gouverneur de l’État de Cross River, Benedict Ayade. Ce dernier rendait compte de son séjour à Abuja au cours duquel il s’est entretenu avec les autorités centrales sur les projets fédéraux prévus pour son État.

« J’ai eu une session de travail très fructueuse avec la présidence et je tiens à annoncer avec joie qu’elle a fait preuve d’un engagement très fort à propos du projet Bakassi Deep Seaport et de l’autoroute […] le président s’est engagé à réaliser ce projet », a-t-il déclaré. L’infrastructure routière dont il est question ici s’étendra sur 275 km. En tant que voie d’acheminement au départ du futur port, elle vise à connecter les flancs sud-sud et sud-est du Nigeria avec les autres parties du pays.

FG to give special attention to Bakassi deep seaport, superhighway in 2022, says Ayade – https://t.co/wddXKwL18H pic.twitter.com/7bk6kKqFW1 — The Sun Nigeria (@thesunnigeria) July 7, 2021

En octobre 2019, le Conseil fédéral du Nigeria avait approuvé l’analyse de rentabilisation du projet du port en eau profonde de Bakassi. Situé à la frontière avec le Cameroun, il est destiné à devenir la principale passerelle maritime orientale du pays, servant de catalyseur pour la diversification de l’économie.

Les travaux du futur complexe portuaire, qui disposera d’un tirant d’eau de 20 mètres, sont estimés à 800 millions de dollars. Ils seront réalisés dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) où la China Harbour Engineering Company (CHEC) est citée comme l’un des principaux investisseurs.

Une fois achevé, le port de Bakassi contribuera à réduire la congestion de celui de Lagos et du West Africa Container Terminal (WACT) situé au port d’Onne dans l’État de Rivers. Il participera également à faciliter le transport des produits agricoles entre les différentes régions du pays.