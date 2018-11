Le patron de la Société sucrière poussé vers la retraite

APAnews | Le Président-directeur général (PDG) de la Société sucrière du Cameroun (Sosucam), Louis Yinda, quittera ses fonctions en décembre prochain après 18 ans à ce poste, a appris APA à l’issue d’une session du conseil d’administration de l’entreprise tenue mercredi à Yaoundé.



Aujourd’hui âgé de 70 ans, il cèdera la place au Français Alexandre Vilgrain en posture cette fois de directeur général, qui sera secondé par son compatriote Gilles Drouin et le local Samuel Libock.

De sources informées, cette décision est l’application stricte d’une résolution prise depuis le 14 novembre dernier par le groupe français Somdiaa, qui détient 72% du capital de la Sosucam.

Créée en 1964, la Sosucam, qui cultive 18.700 hectares de plantations de canne à sucre dans les localités voisines de Mbandjock et Nkoteng (Centre), produit 130.000 tonnes annuels de sucre et quelque 8000 emplois directs et indirects.