Le port de Kribi au Cameroun a accueilli 190 navires de tailles variées, venant de Chine, Vietnam, USA, Pays-Bas, Italie…

Investir au Cameroun | L’autorité portuaire informe que, depuis sa mise en service le 2 mars 2018, le port de Kribi a déjà accueilli 190 navires de tailles variées.

Le nombre de destinations couvertes au départ et à l’arrivée du Port de Kribi, est de 50. Les principales destinations étant : la Chine, le Vietnam, les Etats-Unis, la France, les Pays-Bas et l’Italie. Et, à l’arrivée, la Chine, l’Allemagne, la France, la Turquie et l’Afrique du Sud.

Le volume de marchandises embarquées sur les quais de Kribi au troisième trimestre 2018 a évolué de façon constante, sur les variations suivantes : 40 000 tonnes au premier trimestre 2018, puis 270 000 tonnes au 2e trimestre, et enfin 350 000 tonnes pour le troisième trimestre, soit un taux de croissance moyen de plus de 300%.

Les volumes de marchandises débarquées ne sont pas en reste, ils s’établissent à 30 000 tonnes au premier trimestre, 247 000 tonnes au deuxième trimestre et enfin 225 000 tonnes. Soit un taux d’accroissement moyen de 360%.

Le trafic de transbordement a quasiment explosé, favorisé par le tirant d’eau et la position géographique du Port Autonome de Kribi, ainsi que la qualité des infrastructures, la compétitivité des tarifs et la qualité des services, selon l’autorité portuaire. Ce trafic est passé ainsi de 3 441 EVP (équivalent vingt pieds) au mois de mars, à quelque 70 000 EVP au 30 octobre 2018, consolidant ainsi le rôle stratégique du port de Kribi pour les lignes maritimes.

Le trafic local évolue aussi rapidement : de 146 (EVP) en mars 2018 à 3 979 EVP au 30 septembre 2018. A jour, près de 90 000 EVP ont été traités par l’opérateur du terminal à conteneurs.