Le président de la BAD attendu samedi au Cameroun

APAnews | Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, va effectuer à partir de samedi prochain au Cameroun une visite de travail portant sur la coopération entre l’institution bancaire continentale et ce pays d’Afrique centrale, a appris APA mercredi de source gouvernementale.

La visite du Nigérian Akinwumi Adesina rentre dans le cadre d’une tournée régionale qui l’a déjà conduit au Congo, au Tchad, au Gabon, en République démocratique du Congo et en Guinée équatoriale.

Selon des sources, le président de la BAD pourrait séjourner au Cameroun jusqu’au 20 mai prochain en vue d’assister à la célébration du 47e anniversaire de l’avènement de l’Etat unitaire en qualité « d’invité spécial du chef de l’Etat camerounais Paul Biya ».

Ce serait une occasion pour les deux parties de « raffermir leur coopération », a expliqué une source proche de la Primature.

Le portefeuille actuel de la BAD au Cameroun représente 25 projets de développement pour une enveloppe de près de 1000 milliards FCFA, dont 11% des engagements sont dédiés au secteur privé.

Ces financements couvrent plusieurs secteurs d’activité comme l’agriculture, les infrastructures, l’énergie, l’eau et l’assainissement, les transports et la gouvernance.

Toutefois dans son rapport sur la situation économique au Cameroun, publié le mois dernier, la BAD note que «les perspectives de croissance sont incertaines ».

« Le niveau des recettes budgétaires attendues en 2019 est fortement dépendant des fluctuations des cours mondiaux du pétrole, les perspectives de croissance économique sont également menacées par la dégradation de la situation sécuritaire dans les régions du Nord-ouest et du Sud-Ouest », souligne ce rapport.

Cette situation a d’ailleurs amené la BAD à projeter un taux de croissance de 4,2% en 2019 contre 4,5% il y a quelques mois.

En dehors des projets de développement sur le plan interne, la BAD participe au financement de plusieurs projets visant l’intégration communautaire au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et portant notamment sur les axes routiers reliant le Cameroun au Congo, à la Centrafrique et au Tchad.