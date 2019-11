Le SDF finalement prêt à participer aux élections du 9 février 2020

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Au Cameroun, le Social democratic front (SDF) rétropédale. En effet, il annonce qu’il va finalement bien participer aux élections législatives et municipales convoquées pour le 9 février 2020.

RFI | Ces derniers jours pourtant le parti de John Fru Ndi, dont les fiefs se trouvent dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, prônait le boycott de ce double scrutin. En raison justement de la crise qui perdure dans ces deux régions anglophones.

« Aller vers la paix »

Mais pour Joshua Osih, le vice-président du SDF, il est important pour le parti de participer à ces élections. Même s’il émet certaines conditions : « Notre décision ne change pas notre position qui est : il est impossible d’organiser en l’état actuel des élections dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Mais il est de notre devoir de faire tout notre possible pour pousser le gouvernement pour aller vers la paix, et ensuite on aura tout le temps pour avancer vers ces élections-là. Et nous espérons pouvoir y participer sereinement parce que nous espérons du fond de nos cœurs que la paix puisse revenir dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest avant ces élections. »

Pour l’instant, « nous allons à ces élections »

« Nous attendons maintenant, poursuit-il, que les conclusions de ce grand dialogue national soient présentées à l’Assemblée nationale en forme de projet de loi. Et entre-temps, nous demandons aux militants de déposer leur dossier de candidature. Et si mi-décembre, rien n’est fait par rapport à ce grand dialogue et que nous voyons que le gouvernement n’a aucune volonté d’avancer vers la paix, nous aurons toujours la possibilité de retirer toutes nos candidatures. Mais pour l’instant, il n’en est rien. Pour l’instant, nous sommes candidats et nous allons à ces élections ». Les élections législatives et municipales doivent avoir lieu le 9 février 2020.