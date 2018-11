Les accidents de circulation au Cameroun causent 1200 dÃ©cÃ¨s par an (officiel)

APAnews |

Les accidents de circulation font en moyenne par an au Cameroun 1200 décès et des dégâts matériels estimés à plus de 100 milliards de francs CFA, annonce le ministère camerounais des Transports dans une note reçue mardi à APA.

S’y ajoute, selon la note publiée à l’occasion de la célébration de la deuxième édition des « Journées de communication sur la sécurité routière», que ces accidents engendrent 4000 à 5000 blessés dont des dizaines de personnes handicapées à vie.

Les axes Douala-Yaoundé et Yaoundé-Bafoussam-Douala sont les plus « accidentogènes » du pays, avec près de 70% des sinistres, renseigne la note, ajoutant que malgré la multiplication des campagnes de prévention et de sécurité routière, les accidents routiers sont allés crescendo jusqu’à devenir l’une des principales causes de mortalité au Cameroun, après le paludisme, les cancers et les décès liés aux accidents cardio-vasculaires (AVC).

Pour l’ONG SECOUROUTE, spécialisée dans la prévention routière, la plupart des accidents sont causés par l’excès de vitesse, les dépassements hasardeux, l’état des véhicules ainsi que d’autres facteurs liés à la fatigue et aux distractions en pleine route.