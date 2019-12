Les AÃ©roports du Cameroun recrutent des taxis devant exercer dans les aÃ©roports de Douala et YaoundÃ©-Nsimalen

Share Facebook

Investir au Cameroun | Le directeur général de la société Aéroports du Cameroun (ADC SA), Thomas Owona Assoumou, a lancé depuis le 11 décembre dernier le recrutement de taxis désirant opérer dans les aéroports internationaux de Yaoundé-Nsimalen et Douala.

L’on apprend à travers cet appel à manifestation que les candidats ont jusqu’au 31 décembre 2019 à 15h 30 pour se rapprocher des directions opérationnelles desdites plateformes au plus tard à 15h 30 minutes pour les «?modalités pratiques y afférentes?».

Le dossier de candidature à constituer pour l’agrément de 55 taxis à l’aéroport de Douala et 30 taxis à Yaoundé-Nsimalen comporte les pièces suivantes : une demande manuscrite adressée au DG des ADC. Dans ce document, le candidat doit reconnaître avoir pris connaissance du règlement de l’activité de taxi-aéroport et s’engage à s’y conformer en cas de sélection?; une photocopie de la carte nationale d’identité, un extrait de casier judiciaire et un certificat médical datant de moins de trois mois, une photocopie du permis de conduire, un plan de localisation du domicile du candidat, une photocopie de la carte grise du véhicule, une photocopie du dossier complet du véhicule, etc.

«?La date et le lieu de l’inspection de véhicule seront communiqués aux candidats présélectionnés en temps opportun?», précise M. Owona Assoumou.