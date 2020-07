Les impôts désormais payés en ligne au Cameroun à partir de tous les moyens de paiement (cartes bancaires, Mobile Money…)

Share Facebook

Investir au Cameroun | La direction générale des impôts (DGI) informe qu’elle a mis en place, depuis peu, un Système d’agrégation des moyens de paiements de l’État (Syampe).

«?Ce nouveau portail de gestion des transactions gouvernementales s’adresse aux chefs d’entreprise, aux commerçants, aux étudiants, aux employés ou à toutes les autres professions confondues. Le but de cette plateforme numérique est de mettre à disposition des contribuables tous les moyens de paiement unifié et ainsi faciliter le paiement des taxes fiscales et non fiscales, le tout de manière simple, sécurisée et authentifiée?», explique la DGI.

Sur la plateforme Syampe, il y a l’accès à un panneau de contrôle qui donne à l’utilisateur un rapport réel de toutes ses dernières opérations en cours ainsi que leur état d’avancement : soit payé, en cours de validation, archivé ou rejeté.

En cas de réclamation, il suffit à l’usager de cliquer sur l’option faire une réclamation située en pied de page à gauche. Ceci lui donne accès à un formulaire de réclamation où il remplit ses coordonnées, le service concerné, le sujet de réclamation ainsi qu’un message détaillant le sujet de réclamation.

Un tutoriel est disponible sur le site de la direction générale du budget pour apprendre à se servir de cette plateforme.