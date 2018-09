Les «Lions indomptables» en stage au Kenya

APAnews | La sélection de football du Cameroun, les «Lions indomptables», débute lundi après-midi dans la capitale kényane, Nairobi, un stage bloqué préparatif à la rencontre du 8 septembre prochain contre les Comores, comptant pour la 2ème journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019, a appris APA auprès du service de la communication de la fédération nationale de la discipline (FECAFOOT).

Avec leur nouvel entraîneur, le Hollandais Clarence Seedorf, ils poursuivront leur mise au vert jusqu’au 10 septembre à Mitsamiouli, autre localité du pays.

Next Prev Lions Set Camp In Kenya | Lions Set Camp In Kenya | Lions Set Camp In Kenya | Next Prev

Il y a de cela une semaine, le technicien a publié une liste de 23 joueurs convoqués pour les préparatifs de la rencontre face aux Comores, dans laquelle on notait l’absence du capitaine des «Lions indomptables», Benjamin Moukandjo (Beijing Renhe, Chine) et du «meilleur joueur» de la CAN «Gabon 2017», Christian Bassogog (Henan Jianye, Chine).

Le patron du banc de touche a par contre fait appel, pour la toute première fois sous les couleurs camerounaises, à Paul Georges Ntep (Wolfsburg, Allemagne), qui a fait plusieurs apparitions dans des sélections de jeunes en France au même titre qu’Adrien Tamèze (OGC Nice, France) et Jérôme Onguené (Red Bull Salzbourg, Autriche), tous présélectionnés.

Quelques jours plus tard, Clarence Seedorf ajoutait à sa liste Junior Ndedi, sociétaire de Donlap Foot Academy de Douala, un club de D3, le seul athlète évoluant au Cameroun.

Selon plusieurs journaux camerounais, ce jeune attaquant, que le sélectionneur n’aurait manifestement pas supervisé, est pourtant blessé depuis juillet dernier, ayant quitté la troupe lors d’un stage de l’équipe nationale juniors organisé dans la capitale, Yaoundé.

Le Cameroun, pays organisateur de la CAN 2019, est d’ores et déjà qualifié pour le tournoi final.