Les Lions Indomptables s’installent à Madrid

SO FOOT | Clarence Seedorf, le sélectionneur du Cameroun, a prévu trois stages pour préparer la CAN 2019. Dont un à Madrid, sur les installations du Real, l’un de ses anciens clubs.

L’ex-milieu de terrain des Oranje a conservé de bonnes relations avec le Real Madrid, où il a évolué de 1996 à 1999.

La preuve : les Lions indomptables passeront six jours, du 4 au 10 juin, au cœur des installations du club madrilène pour s’entraîner. Et c’est sur celles de l’Atlético de Madrid que le tenant du titre disputera ses deux premiers matchs amicaux, face à la Zambie (6 juin) et l’équipe d’Alcorcón (LaLiga 2), trois jours plus tard.

Les Camerounais mettront ensuite le cap sur Doha (11-16 juin), où ils affronteront le Mali le 14, avant un bref passage de trois jours à Yaoundé (18-20 juin).

Calendrier chargé.