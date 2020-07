Les travaux d’interconnexion du Congo et du Cameroun par fibre optique débutent en août 2020

Afrique IT News | Du 27 juin au 1er juillet 2020, une mission de contrôle a évalué les sites techniques et le tronçon pilote du réseau de fibre optique entre le Congo et le Cameroun. Les conclusions favorables rendues par cette mission ont permis de confirmer le démarrage officiel de ce projet en août prochain. Elle a été conduite par Michel Ngakala, coordonnateur par intérim du projet Central Africa Backbone (CAB).

Boris Ngosso, l’un des contrôleurs, a indiqué que les sites techniques d’Ouesso, Paris et Biessi « sont déjà conçus à 95 %. »

La situation est la même pour les villes de Sembé, Souanké et Ntam. C’est dans cette dernière localité, se trouvant à la frontière entre le Congo et le Cameroun, que China Communications Services International et Huawei pourront lancer officiellement les travaux de construction du tronçon d’interconnexion entre les deux pays.