L’Etat camerounais va investir 60 milliards FCFA pour la restructuration de la zone de Downbeach à Limbé I

Le ministre délégué auprès du ministre en charge de l’Economie, Paul Tasong, a présidé le 11 décembre à Limbé, dans le Sud-Ouest du pays, un atelier de présentation et de validation du cadre institutionnel du projet « Limbe Left Bank Maritime Development Project ».

Le membre du gouvernement a indiqué qu’il s’agit d’un projet de restructuration de la zone de « Downbeach », situé dans l’arrondissement de Limbé l. D’un coût global de 60 milliards FCFA, c’est un ambitieux projet qui s’étend sur une superficie de 36 hectares.

Dans les prochains mois, le gouvernement camerounais entend y construire, entre autres, un palais des congrès d’une capacité de 4000 places, un musée, un complexe hôtelier de 200 chambres et 20 suites, un restaurant sur pilotis d’une capacité de 400 places, un Centre nautique et de loisirs, etc.

« Ce projet a pour objectif de transformer Limbe. Cette ville a un énorme potentiel. Le projet a pour objectif de s’assurer que la culture de Limbe peut s’exprimer davantage et que Limbe puisse contribuer de manière optimale à l’économie du Cameroun », a déclaré Paul Tasong.

Il n’a cependant pas indiqué à quelle période débuteront les travaux du « Limbe Left Bank Maritime Development Project » et encore moins, le mode de financement.