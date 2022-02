Lions Indomptables : le maintien de Conceiçao envoie Choupo-Moting en retraite

Share Facebook

Africa Foot United | L’attaquant international Camerounais, Éric Maxim Choupo-Moting, ne retournera plus en sélection nationale avec le maintien en poste du sélectionneur Antonio Conceiçao.

«Je suis triste et déçu pour ce qui s’est passé. Je respecte toujours les choix du coach, mais il faut aussi respecter les joueurs. J’aime mon pays le Cameroun. J’adore représenter les couleurs du Cameroun. Mais j’ai dit au coach qu’avec lui, ce n’est plus possible pour moi», avait affirmé Éric Maxim Choupo-Moting, à la fin de la rencontre qui a opposé le Cameroun au Burkina Faso, pour le match de classement.

En effet, mécontent de ne pas faire partie des plans de l’entraîneur depuis plusieurs mois, l’attaquant du Bayern Munich avait décliné l’offre d’une place de titulaire lors de la dernière rencontre du Cameroun à la CAN 2021.«J’ai dit au coach que je ne pouvais pas jouer ce match parce je ne me sentais pas bien psychologiquement, à cause de tout ce qui s’est passé. Je suis venu aider l’équipe à gagner la CAN.

Le coach m’a montré qu’il ne compte pas à 100% sur moi. On a joué 120 minutes en demi-finale et il ne m’a même pas fait entrer. Pour moi, c’est un manque de respect. J’étais obligé de dire la vérité au coach. Je suis très déçu et très frustré. Je ne pouvais pas jouer ce soir, mais j’étais à 100% avec l’équipe», avait-il ajouté.

La sortie de l’ancien joueur du PSG avait eu le mérite de faire éclater au grand jour les difficultés qu’il avait avec le technicien Portugais et dont la presse soupçonnait.

Antonio Conceiçao lui préférait des joueurs sans minute de jeu en club. Ce qui a accumulé des frustrations même au sein de son clan. » Il ne jouera plus tant que Conceiçao sera là. Conceiçao a son macabo », a indiqué à AFU , Just Choupo-Moting, son paternel et agent.

Le ministre Camerounais des sports, Narcisse Mouelle Kombi, a confirmé ce dimanche à la télévision nationale qu’Antonio Conceiçao sera maintenu dans ses fonctions. Une décision qui met provisoirement en retraite internationale Éric Maxim Choupo-Moting.

Le Cameroun ne pourra pas compter sur lui, pour la double confrontation face à l’Algérie, comptant pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022.