Mimi Fawaz présente ses excuses après ses remarques mal accueillies au Cameroun

Mimi Fawaz, journaliste nigériane de la BBC et coprésentatrice de la cérémonie du tirage au sort de la phase finale de le CAN 2021 s’est finalement excusée sur son compte Twitter.

Dans un tweet quelques jours plus tôt, elle s’était plainte d’avoir dû jouer à cache-cache avec un moustique dans un hôtel à Yaoundé au Cameroun, des propos qui ont suscité l’indignation de plusieurs africains et en particulier dans la communauté camerounaise.

Dans un tweet publié hier, elle présente ses excuses:

you can not pretend you never knew that was offensive before publishing that negative reviews.. so upon all your experience in Cameroon the only thing “good” about the country to talk about was mosquito..? As public figure that you are and your profession

— Rashwinces?????(Oscar receiver?) (@rashwinces) August 19, 2021