Nécrologie : Kadji Defosso est mort

L'industriel, mécène et homme politique a rendu l'âme tôt ce 23 août en Afrique du Sud, à 95 ans.

Le jour s’est levé ce 23 août 2018 à Douala avec cette nouvelle : Joseph Kadji Defosso est décédé. Emporté par une longue maladie, selon un communiqué de la famille rendu public en matinée, et qui précise que l’homme s’est éteint en Afrique du Sud, à l’âge de 95 ans. Autant dire qu’un baobab est tombé, avec ce que cela suppose de choc, d’impact, de secousses. Parce qu’il s’agit d’une figure exceptionnelle.

D’un personnage qui aura influencé, de par ses multiples facettes, et ce de manière durable, de nombreux pans de la vie nationale. Et qui aura rayonné bien au-delà du Cameroun. Industriel, homme d’affaires, homme politique, mécène, formateur, promoteur culturel, Joseph Kadji aura été tout cela et bien plus, tout au long d’un parcours remarquable. Selon le communiqué familial susmentionné, Joseph Kadji Defosso est né vers 1923 à Bana, dans la région de l’Ouest. Il quitte son village pour se lancer dans les affaires. C’est à Douala que l’homme pose les fondations de ce qui deviendra, quelques années plus tard, un empire.

Il commence par la vente de produits alimentaires, du matériel et des fournitures de Bureau. Puis Kadji Defosso va s’investir dans la promotion de salles de cinéma à travers le pays. La célèbre salle de cinéma Le Capitole de Yaoundé est ouvert en 1964. En 1972, Joseph Kadji Defosso se lance dans l’industrie brassicole en mettant sur pied l’Union Camerounaise de Brasseries (UCB), productrice de nombreuses bières et boissons gazeuses.

Au final, le Groupe Kadji aura investi également dans la production de matières plastiques (à travers Polyplast), dans la minoterie (avec la Société des Céréales du Cameroun) et les assurances (il est le promoteur des Assurances Générales du Cameroun, AGC). Le domaine de l’immobilier et de l’hôtellerie ont également été explorés par Kadji Defosso, avec le Kadji Square (qui abrite le supermarché Super U à Bali), de nombreux immeubles et l’hôtel Arcade de Douala.

En direction de la jeunesse, on peut retenir la création, en 1995, de la Kadji Sports Academy (KSA) à Douala, et la Fondation Fu’a Toula Kadji Defosso, visant à encourager l’excellence et promouvoir l’éducation. Au plan politique, Joseph Kadji Defosso était engagé dans le Rassemblement démocratique du Peuple camerounais (Rdpc), dont il fut maire à Bana – département du Haut-Nkam, région de l’Ouest. Commandeur de l’Ordre national de la Valeur, Joseph Kadji Defosso quitte ce monde en laissant de nombreux fils, petits-fils et arrière-petit-fils dans l’affliction.