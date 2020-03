Nicolas Nkoulou de nouveau appelé en sélection

Share Facebook

RFI | Le défenseur du Torino Nicolas Nkoulou figure dans la pré-liste de 33 joueurs dévoilée par le sélectionneur du Cameroun Toni Conceiçao, ce dimanche 1er mars 2020.

Nkoulou n’a plus porté le maillot des « Lions indomptables » depuis le sacre à la CAN 2017. Il devrait donc faire son grand retour les 26 et 30 mars prochain pour la double confrontation face au Mozambique dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Il retrouvera Karl Toko Ekambi, Eric Maxim Choupo-Moting ou encore Vincent Aboubakar.

Le milieu de terrain lillois Jean Onana, le défenseur dijonnais Ahmad Ngouyamsa, l’attaquant de l’Union de Douala Sidikki Aboubakari et le gardien du Stade Renard Lytizi Epane sont eux appelés pour la première fois.