Nkotti François, le Ténor du Makossa quitte la scène

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CRTV | Membre très influent du célèbre groupe de musique camerounais “Black Styl”, homme politique et entrepreneur culturel, l’artiste musicien Nkotti Francois est décédé ce 04 août 2021 à l’hôpital général de Douala.

C’est sur la toile que la nouvelle a rapidement fait le tour. Comme une trainée de poudre, elle a atteint le plus grand monde. “Nkotti François est mort”. Et alors que les uns et les autres essaient de vérifier l’information, la nouvelle se confirme. ”

Nkotti François s’en est allé il y’a quelques heures à l’hôpital général de Douala où il était interné depuis ce matin. Ceci à la suite d’un malaise qu’il a fait hier (03 août. Ndlr).”, nous indique la journaliste Marie Gabrielle Mfegue de Crtv Littoral en route pour la morgue de l’hôpital. Comme elle, de nombreux artistes, amis et connaissances ont choisi d’aller voir de leurs propres yeux. Malheureusement, l’accès restreint ne permettra pas à tout le monde d’entrer dans l’édifice.

Qui est Nkotti François?

Né le 15 février 1951 à la maternité de Bonassama-Souza, région du Littoral, l’auteur de près de 30 albums et interprète de plus de 150 titres notamment “Françoise” écrit par Toto Guillaume dans les années 70, avait espéré faire une carrière ecclésiatique.



Seulement, les faibles moyens financiers de sa famille à cette époque, ne lui ont pas permis de réaliser son rêve.”J’avais même réussi le concours du séminaire Juvenal de Makak, malheureusement le comité de sélection a jugé mon âge trop avancé et a choisi de ne pas me retenir.”, confiait-il en février 2021 à Steve Tchiega, Journaliste en service à Crtv News, lors d’une interview.

Sa passion pour la musique et surtout pour la guitare, date de son enfance. Élève dans une école de la ville de Souza, il en avait déjà confectionné une à l’aide des coques de noix de coco et des fils de pêche. Elle sera confisquée quelques années après par Monsieur Daniel, son maître du Cm1. Ce souvenir ne l’a jamais quitté, car la musique, il ne l’a jamais oublié. Au contraire.

Homme de culture

En 1972, alors qu’ils se retrouvent de manière fortuite dans un snack bar, Toto Guillaume, Émile Kangue, Yves Lobe, Jean Mouelle et Nkotti François forment le groupe. Ceci afin de relancer le Makossa qui était alors combattu par les musiques d’ailleurs à savoir celles venues du Congo, des États-Unis, de la France, etc.

Quand le groupe se sépare, le rythme qu’il veut insufler à la musique camerounaise est encore plus grand. C’est alors qu’il se lance au parrainage des artistes comme le feu Hoigen Ekwalla, Sallé John,Belka Tobie, et bien d’autres.

En 1989, Nkotti Francois ne s’arrête pas. Il met sur pied le concours de musique “Mutzig star”. Celui-ci aura eu l’honneur de voir passer des pépites devenues des stars. Longue Longue, Benji Mateke, Rosy Bush, Tchop Tchop, etc.

Du 28 mai au 08 juin 1993 à Douala, va se tenir la 1ère édition de la foire “Fomaric” qu’il met en place après avoir constaté que Douala manquait d’un événement d’une telle envergure.

N’oublions pas son ouvrage de 290 pages, “Appelez moi Desto”, une autobiographie qui raconte son parcours, l’origine de ce surnom qu’il portait si bien et les raisons qui l’ont poussé à faire

Vie politique

Maire de Bonaléa, département du Moungo dans la région du Littoral pendant onze à savoir de 2002 à 2013, Nkotti François a construit des écoles, des centres de santé, des ponts. “J’ai trouvé un compte administratif à cette époque qui était à 25 millions de FCFA et un budget de moins de 60 millions.

Au moment où je partais, il était à plus de 300 millions de FCFA.”, a-t-il confié à nouveau à Steve Tchiega. Une manière pour lui de rappeler à ceux qui en doute, qu’il a énormément contribué au développement de sa commune en particulier et du Cameroun en général.

Et alors qu’il enregistrait un demi-siècle de carrière musicale, le membre suppléant du comité central du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (Rdpc) s’en va, laissant un grand vide au sein de la famille politique, musicale et sociale qu’il s’est construit pendant plus de soixante ans.