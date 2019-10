Africa Top Sports | L’annonce est faite ce vendredi. Patrick Mboma fait son entrée à l’IFAB (International Football Association Board), organe qui détermine et fait évoluer les règles du jeu du football

D’après le communiqué, l’ancien buteur des Lions indomptables représentera la CAF (Confédération africaine de football) en tant que membre du Comité consultatif de l’IFAB.

?? @MBOMAPatrick will represent @CAF_Online as one of new members on our Football Advisory Panel. Welcome!

CAMEROON LEGEND

? African Footballer of the Year 2000

? 2000 Summer Olympics

?? Africa Cup of Nations

? 3rd top scorer for @FecafootOfficie https://t.co/xGI3bfH2cS pic.twitter.com/9O8ItK72By

— The IFAB (@TheIFAB) October 11, 2019