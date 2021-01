Paul BIYA: message de fin d’année 2020

Share Facebook

Restons unis et déterminés

C’est l’appel lancé aux Camerounais par le Président de la République, Paul BIYA, à l’occasion de son message de fin d’année 2020 et de Nouvel an 2021, le 31 décembre.

D’emblée, le Chef de l’Etat a nouveau exhorté ses compatriotes à respecter les mesures barrières pour freiner la propagation du COVID-19 au moment où une deuxième vague de la pandémie fait des ravages dans certains pays et où on annonce l’apparition d’une nouvelle souche du virus. Le Président Paul BIYA a salué une fois encore le courage de notre personnel de la santé grâce auquel de nombreuses vies ont été sauvées et continuent de l’être. Si la pandémie est maitrisée au Cameroun, cela ne doit pas nous amener à dormir sur nos lauriers, en relâchant le respect des mesures de protection comme c’est le cas en ce moment.

La situation sécuritaire dans les parties orientale et septentrionale ainsi que dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays a aussi été largement abordée. S’agissant de ces deux régions, le Chef de l’Etat a appelé les terroristes qui commettent sporadiquement des exactions et des crimes à déposer les armes et à rejoindre les Centres de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) où ils pourront être pris en charge en vue de leur réinsertion sociale. Le Président de la République a ensuite appelé « à la responsabilité des pays amis qui hébergent les commanditaires des organisations qui financent et animent les bandes armées, par divers canaux, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ». Ces pays doivent les renvoyer au Cameroun afin qu’ils viennent répondre de leurs actes devant les instances compétentes.

Le Chef de l’Etat s’est également appesanti sur la marche de notre démocratie qui enregistre de grands progrès. Il a appelé au respect de la loi et des institutions ainsi qu’au respect de la volonté du peuple camerounais souverain. Il a condamné fermement les manœuvres insurrectionnelles d’une « personnalité dont les ambitions avaient été déçues lors de la dernière élection présidentielle ».

Evoquant enfin la situation économique, le Président Paul BIYA a mentionné les graves conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus. Mais, il a noté qu’en dépit du contexte difficile, « l’économie camerounaise a conservé une certaine capacité de rebond », ce qui est de bon augure pour la poursuite du programme d’émergence de notre pays à l’horizon 2035. C’est pourquoi le Chef de l’Etat a appelé ses compatriotes à rester « unis et déterminés ».

Télécharger le Message du Chef de l’Etat (pdf)