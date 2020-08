Paul Biya offre 22 maisons aux 22 Lions Indomptables de la Coupe du monde 90

Share Facebook

Senego | Le Président de la République du Cameroun Paul Biya joint l’acte à la parole. 30 ans après leur participation à la coupe du monde Italie ’90, les vingt deux (22) joueurs qui étaient à cette expédition viennent de recevoir chacun, une maison offerte gratuitement par le Président Paul Biya. Le dossier aurait été rouvert au lendemain du décès il y a quelques jours de Stephen Tataw, défenseur et capitaine des Lions Indomptables à cette édition du Mondial de football.

Un joyau qui vient après 30 ans d’attente

Aussi, ce geste du chef de l’Etat camerounais intervient à la suite d’une nouvelle lettre introduite par le Collectif des Anciens Lions Indomptables (CALIF) en date du 15 juin 2020, à l’occasion de la célébration des 30 ans de ce parcours exceptionnel en coupe du monde Italie 1990.

Dans ce courrier adressé au Président de la République Paul Biya au travers du ministre des sports et de l’éducation physique, le CALIF est revenu sur l’exploit de la génération

des Lions en 1990 et la promesse du Président de la République d’offrir à chacun une maison. « Votre sollicitude à l’égard de cette génération vous avait conduit à faire don de vingt-deux logements SIC aux Lions Indomptables de cette campagne Italienne. À ce jour, ce don gracieux n’a toujours pas été réceptionné par les joueurs de l’expédition de 1990« , rappelle la lettre à Paul Biya.

Le 26 juin 2020, le Président de la République Paul Biya a répondu aux anciens joueurs. « J’ai été très sensible à vos paroles aimables. L’exemple de votre engagement, de votre générosité, de votre patriotisme, de votre courage et de votre talent a inspiré et continue d’inspirer des générations de jeunes footballeurs et au-delà toute la jeunesse de notre pays« , écrit Paul Biya qui va donc instruire le ministre des sports et de l’éducation physique, de gérer le dossier. C’est donc la joie dans le camp des anciens footballeurs du Cameroun de la génération 1990 ayant qualifié le Cameroun pour les quart de finale lors de la phase finale de la coupe du monde Italie 90.

« Le dossier a abouti à sa fin, nous sommes très contents. C’est une reconnaissance suprême et nous voulons une fois de plus remercier le Chef de l’État. C’est chaque génération qui fait sa demande et nous on a cette demande depuis 30 ans et le Chef de l’État nous a donné des maisons« , s’est réjoui l’emblématique ancien joueur des Lions Indomptables des années 90 et Ambassadeur

Itinérant, Roger Milla.

A signaler que trois joueurs de cette équipe qui avait émerveillé le monde lors du Mondial-90 sont décédés. Il ‘agit de Benjamin Massing, Louis M’Fédé et le capitaine Stephen Tataw.