Plus de 1000 postes ouverts au sein de la Fonction publique camerounaise

Investir au Cameroun | Le ministre camerounais de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé, vient de lancer 23 concours, dont 17 concours directs devant ouvrir la porte de l’administration publique à plus de 1000 chercheurs d’emplois.

Six autres concours permettront aux jeunes camerounais (750 places) d’intégrer, à travers le pays, des institutions de formation dont les diplômés sont souvent progressivement intégrés à la Fonction publique, en fonction des besoins.

Les concours lancés concernent des spécialités aussi variées que la traduction, les mines et la géologie, les industries animales, l’agriculture, le génie civil, les eaux et forêts, la pêche, l’information et la communication, le sport, l’élevage, etc.

Au Cameroun, le chômage (13% officiellement) et le sous-emploi (70% des diplômés) ont fait de la Fonction publique une véritable bouée de sauvetage pour de nombreux jeunes en quête d’un emploi décent.

Une situation dont le revers est le gonflement de la masse salariale de l’Etat, qui avoisine actuellement 100 milliards FCFA par mois, à verser à des agents jugés parfois improductifs, selon divers rapports officiels.