Pour Mgr Kleda, ce n’est pas le gouvernement qui doit diriger le Grand débat national au Cameroun

Depuis l’annonce de la tenue du Grand débat national dont le but principal est de résoudre la crise anglophone au Cameroun, plusieurs personnalités du pays ont réagi.

Parmi, elles, Mgr Samuel Kleda, archevêque de Douala, qui a accordé un entretien à Equinoxe TV, une télévision locale.

Mgr Samuel Kleda, archevêque de Douala, au Cameroun, ne manifeste pas un enthousiasme débordant à l’annonce du Grand débat national. « Je regrette que ce débat soit venu un peu tard, trois ans après la crise », a-t-il confié à la télévision Equinoxe TV, jeudi 19 septembre.

La Croix | Depuis trois ans, le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun sont secoués par des violences. La crise qui avait commencé par des grèves d’enseignants et avocats anglophones, s’est enlisée dans des affrontements meurtriers entre partisans d’une sécession des régions anglophones et armée régulière, faisant de nombreux morts.

Lors d’un discours prononcé, mardi 10 septembre, le président Camerounais Paul Biya convoquait un Grand débat national dans le but de trouver des solutions concertées aux problèmes du pays, notamment à cette crise anglophone.

Le Grand débat national aura lieu du 30 septembre au 4 octobre mais déjà depuis 10 jours, le premier ministre camerounais Joseph Dion Ngute reçoit, à l’immeuble de l’Étoile, siège de la primature, des responsables d’institutions de la République, des partis politiques, des syndicats, des entreprises privées pour les concertations préliminaires.

Omniprésence du premier du parti au pouvoir

Depuis quelques jours, de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer l’omniprésence du parti présidentiel, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) dans la préparation du Grand débat national. « Congrès ordinaire du Rdpc… ou dialogue national?? », s’interroge ainsi, sur sa page Facebook, le père Ludovic Lado, jésuite camerounais.

D’autres encore remettent en cause la légitimité du premier ministre, Joseph Dion Ngute, également membre du parti présidentiel, à diriger un dialogue qui se veut inclusif.

Dans son entretien à Equinoxe TV, Mgr Kleda a abondé dans le même sens que ces derniers. « Je suis particulièrement d’accord avec ceux qui élèvent leurs voix contre le fait que ce soit le premier ministre qui est désigné pour diriger ce débat, a-t-il affirmé. Ce n’est pas le gouvernement qui doit diriger ce dialogue. L’État doit choisir une personnalité neutre. »

Le cardinal Tumi Tumi plus enthousiaste

Le prédécesseur de Mgr Kleda à la tête du diocèse de Douala, le cardinal Christian Tumi, archevêque émérite de Douala, est plus optimiste. Avec autres chefs religieux organisateurs de la Conférence générale anglophone, il a confirmé, jeudi 19 septembre, sa participation au Grand débat national. Le même jour, il a rencontré le premier ministre camerounais à qui il a remis une étude de 400 pages analysant la crise anglophone grâce à des entretiens réalisés avec plus de 1 000 personnalités anglophones. À cette occasion il a appelé les différentes parties à rester pour privilégier le bien commun. « Nous devrions aussi entamer ce dialogue avec ce que j’appelle l’honnêteté intellectuelle. Quand on est convaincu que ce que l’autre dit est bon pour notre nation, il faut s’incliner ».

Le Grand débat national se fera en l’absence de certains chefs séparatistes dont Julius Ayuk Tabe, qui, avec neuf de ses partisans, a été condamné à perpétuité fin août. Il se fera également sans Maurice Kamto, principal opposant de Paul Biya, emprisonné depuis février avec 88 de ses partisans et dont le procès aura le lieu le 8 octobre.