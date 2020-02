Rapatriement des camerounais d’Allemagne : la BAS et le MRC accusés d’être à l’origine de l’opération

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

237online | Si officiellement un certain nombre de griefs justifient le rapatriement forcé des camerounais, il se dit sous cape ce sont les activistes de la BAS et du MRC qui sont ciblés dans cette opération.

Certes les relations entre le Cameroun et l’Allemagne sont au beau fixe, néanmoins Berlin a des soucis avec quelques ressortissants camerounais vivant sur son territoire. Ce qui l’a amené à prendre un certain nombre de mesures restrictives et conservatoires. C’est ainsi que, outre le rapatriement illico presto des camerounais en situation irrégulière, l’ambassade d’Allemagne à Yaoundé ne délivre plus de visa jusqu’à nouvel ordre, sauf voyage d’affaires et cas urgent.

Plusieurs maux accablent les camerounais vivant en Allemagne. On peut retenir parmi ceux-ci, les actions terroristes ; les crimes en bande organisée ; actes criminels ; arnaque à la carte bleue ; faux papiers ; viole ; trouble à l’ordre public entre autres.

Mais il se dit sous cape que la Brigade Anti Sardinard est à l’origine de cette grande opération d’épuration. Le témoignage de ce camerounais est suffisamment édifiant :

« La cause immédiate est que les autorités allemandes sont débordées par de multiples plaintes de paisibles Allemands qui se plaignent de tout ce que vos frères camerounais font depuis l’avènement de ce que vous appelez » Président Élu « . A cause de nombreuses plaintes que la police allemande reçoit, celle-ci a décidé d’ouvrir une enquête. » Par la suite il va ajouter ceci : « Dans ce fourre-tout, que vous appelez « président élu » la police allemande découvre une grosse magouille à plusieurs tentacules. De l’Allemagne en passant par Paris, Lyon (France), Bruxelles, Namur, Liège (Belgique) jusqu’en Italie. Dans ces différents pays, il y a d’énormes sommes d’argent qui transitent, et qui atterrissent dans de fausses cartes bancaires a usage unique. De grosses sommes d’argent dont on ignore la provenance… mais qui entretiennent un certain nombre maux dont l’Allemagne s’en passerait volontiers. »