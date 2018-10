Rigobert Song nommé entraîneur des U23 du Cameroun

APAnews | L’ancien défenseur camerounais et capitaine de la sélection fanion de football, Rigobert Song, a été nommé entraineur de la sélection des moins de 23 ans de son pays, a appris APA vendredi auprès de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT).

Après avoir dirigé pendant deux ans l’équipe nationale locale, qu’elle a amenée à la cinquième édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) au Maroc, en 2018, l’ex défenseur de Tonnerre Kalara club de Yaoundé, dans le championnat d’élite du Cameroun, a pris du galon.

Son staff, composé entre autres de l’ancien international Raymond Kalla Nkongo, nommé team manager, ne restera pas inactif pendant longtemps, puisqu’il doit s’atteler d’ores et déjà à mettre sur pied le groupe qui va, en novembre prochain, disputer les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) des joueurs n’ayant pas encore 23 ans.

Victime d’un AVC en 2016, Rigobert Song, âgé de 42 ans dont dix passés comme capitaine de la sélection du Cameroun, était connu pour sa combativité en tant que joueur.

International avec 137 sélections au sein des « Lions indomptables » pour 4 buts inscrits entre 1993 et 2010, Rigobert Song est formé à l’Ecole des Brasseries du Cameroun. Ainsi, il a tour à tour porté les couleurs de Tonnerre Yaoundé au Cameroun, puis de Salernitana, Liverpool, West Ham, Cologne, Galatasaray et Trabzonspor, dans les championnats français, italien, anglais, allemand et turc.

Avec les Lions Indomptables, Song a disputé quatre Coupes du monde (1994, 1998, 2002, 2010) et huit Coupes d’Afrique des nations, dont deux consécrations finales, en 2000 et en 2002.