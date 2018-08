Roger Milla apporte son soutien à Seedorf et Kluivert

APAnews | L’ancien attaquant de l’équipe nationale du Cameroun et icône du football africain, Albert Roger Milla, a dans une déclaration mardi à la presse, publiquement apporté son soutien au duo d’entraineurs néerlandais Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, récemment nommé à la tête de l’encadrement technique des Lions indomptables.

Alors que la polémique enfle au Cameroun après leur nomination « inattendue » et suite à la publication de la liste des vingt-trois joueurs devant prendre part la semaine prochaine au match contre le Comores dans le cadre des éliminatoires de la CAN, Roger Milla est sorti de sa réserve pour déclarer que « Clarence Seedorf et Patrick Kluivert sont de très grands professionnels » et qu’ « il faut les laisser travailler tranquillement ».

Milla fait référence à la polémique suscitée par la non convocation du capitaine Benjamin Moukandjo, de Christian Bassogog, meilleur joueur de la CAN 2018, et d’autres cadres de la sélection ayant permis au Cameroun de remporter son cinquième trophée continental, lors de la dernière CAN.

Il faut éviter que « des managers et autres personnes extérieures à la tanière appellent pour dire qu’il faut convoquer leur personne. Je condamne cela», a-t-il martelé avant de souligner que «c’est celui qui mérite sur le terrain dans son championnat qui doit faire partie de l’équipe nationale du Cameroun. On ne doit pas y faire entrer n’importe quel individu».

Pour Roger Milla a, toutefois, relevé que Seedorf et Kluivert devraient résider au Cameroun, «parce que c’est ici qu’ils vont entraîner, il faut qu’ils viennent s’installer au Cameroun pendant deux, trois ou quatre mois et faire le tour pour chercher des joueurs».

Dans un contexte de concurrence où seul le mérite doit primer, la « porte de l’équipe nationale doit rester ouverte pour tout joueur méritant »,a-t-il affirmé.

Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont été nommés respectivement sélectionneur et sélectionneur adjoint des Lions indomptables le 4 août dernier