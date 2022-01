Salah : ” Le Cameroun ? Ce sera difficile “

Share Facebook

Orange | Désigné homme du match, Mohamed Salah a réagi à la victoire de l’Egypte sur le Maroc (2-1, a.p.), dimanche à Yaoundé en quarts de finale de la CAN 2021.

Désigné homme du match, Mohamed Salah s’est présenté brièvement face à la presse après la victoire de l’Egypte face au Maroc (2-1 a.p.), synonyme de qualification pour les demi-finales de la CAN 2021. Frais et souriant, l’attaquant a jugé le parcours réussi jusqu’alors par les Pharaons.

« Vous savez, la CAN est une compétition qui est dure pour tout le monde, a constaté Salah, auteur du but égalisateur (52e) de son équipe, menée dès l’entame de ce quart de finale très disputé. L’Algérie a été éliminée alors qu’elle avait gagné en 2019 et qu’elle a une grande équipe, le Sénégal a eu du mal à se qualifier. Le Nigeria était la meilleure équipe de la phase de poules puis a perdu dès les huitièmes de finale. Pour gagner, il faut être là à tous les matchs, et pour l’instant on est là. »

« Montrer cet état d’esprit »

Interrogé sur le futur adversaire de son équipe, Mohamed Salah a montré qu’il ne prenait pas le pays hôte à la légère. « Le Cameroun ? Ce sera difficile. On sait qu’ils n’ont plus perdu ici chez eux depuis plus de 40 ans… Il faudra encore montrer cet état d’esprit affiché contre la Côte d’Ivoire et aujourd’hui. Les garçons ont été courageux. Ils ont donné 100% et on a gagné le match. » Les Lions Indomptables sont prévenus.