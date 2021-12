Samuel Eto’o élu président de la Fédération (officiel)

Football 365 | Samuel Eto’o a été élu samedi président de la Fédération camerounaise de football.

L’attente fut longue, la joie a été d’autant plus explosive : Samuel Eto’o a été élu samedi au poste de président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot).

L’ancienne star des Lions Indomptables a obtenu 43 voix contre 31 à son dernier rival, le président sortant, Seidou Mbombo Njoya, élu en 2018, mais dont l’élection, contestée par plusieurs acteurs de football camerounais, avait été annulée à la mi-janvier par le Tribunal arbitral du sport. Après plusieurs heures de tension, les résultats ont été proclamés en début d’après-midi.

