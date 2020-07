Santé publique : Paul Biya relève l’âge du départ à la retraite

Share Facebook

CRTV | Les fonctionnaires de la santé et les personnels de santé relevant du code du travail iront désormais à la retraite à l’âge de 60 ans et 55 ans.

Paul Biya prouve une fois de plus qu’il est un homme de parole et un père à l’écoute. Il vient en effet, au travers de décrets, de rendre un vibrant hommage aux soldats de la santé engagés dans la lutte acharnée contre la #Covid19. Une reconnaissance qu’il avait déjà exprimée le 19 mai dans son adresse à la nation.

Les fonctionnaires du corps de la Santé publique et celui du personnel médical et paramédical de l’État pourront désormais avoir une période d’exercice plus longue.

Détails des décrets

Le décret présidentiel N°2020/369 du 3 juillet 2020 stipule que:

– l’âge de départ à la retraite des fonctionnaires de la santé publique est désormais de 60 ans pour les personnels des catégories A et B

– cet âge est de 55 ans pour les personnels des catégories C et D.

Cette mesure est étendue au personnel des corps de la santé publique qui bénéficie à la date d’entrée en vigueur de ce décret d’une prolongation formelle d’activité valide.

Pour le personnel médical et paramédical relevant du Code du Travail, l’admission à la retraite se fera ainsi qu’il suit:

– 60 ans pour le personnel des catégories 8 à 12 ;

– 55 ans pour le personnel des catégories 1 à 7.

Dispositions antérieures

L’article 124 des statuts de la Fonction publique

“ARTICLE 124 : (1). La limite d’âge pour l’admission à la retraite du fonctionnaire est fixée pour chaque catégorie de la manière suivante ;

a) catégorie C et D : 50 ans ;

b) catégorie A et B : 55 ans.”