Société Générale ouvre à Douala un centre d’accompagnement des PME

La Tribune Afrique | Après le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, la Société Générale ouvre cette fois-ci une Maison des PME au Cameroun. Le nouveau centre d’accompagnement des petites et moyennes entreprises, inauguré le 18 juillet, est situé à Douala.

L’initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie «Grow With Africa» vise à accompagner les PME africaines et à promouvoir l’entrepreneuriat, à travers une plateforme d’échanges, de suivi, conseil et financement, réunissant différents acteurs intervenant dans le financement des entreprises (investisseurs, experts comptables, banquiers, agents de l’État et entrepreneurs, etc.).

La structure, présente dans une vingtaine de pays sur le Continent, compte par le biais de ce programme, s’appuyer sur quatre directions régionales basées à Abidjan, Douala, Alger et Casablanca pour dérouler sa feuille de route.

La Société Générale, dont les PME africaines constituent les 2/3 de la clientèle Entreprises, entend donc contribuer à la croissance de ces dernières en leur facilitant l’accès au financement. L’ambition se traduit notamment par un objectif de croissance de 60% des encours de crédit aux PME africaines dans les cinq prochaines années.

L’institution envisage par ailleurs de porter son taux de croissance moyen des revenus de 8% par an et une rentabilité supérieure à 15% sur le Continent sur la même période.