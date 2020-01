Spécial 60 ans de l’indépendance du Cameroun

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

RFI | Le 1er janvier 1960, le Cameroun est le premier État des 17 territoires africains qui vont accéder à l’indépendance au cours de l’année. Mais il est le seul pays à avoir obtenu sa souveraineté internationale au prix du sang. Au prix d’une forte lutte de libération face au pouvoir colonial français sans état d’âme.

Avec les méthodes-chocs importées d’Algérie, les principaux leaders nationalistes ont été soit tués – comme Ruben Um Nyobe le leader de l’Union des populations du Cameroun, pourchassé et sauvagement abattu dans la forêt de la région Bassa- soit ont été obligés de quitter le territoire. Pierre Messmer, le haut-commissaire français au Cameroun, dira d’ailleurs à ce propos: « Nous avons accordé l’indépendance au Cameroun à ceux qui la demandaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la demandaient avec le plus d’intransigeance ». Un aveu qui illustre les difficultés auxquelles les nouvelles autorités, mais également les populations, vont être rapidement confrontées, malgré les nombreuses fêtes organisées pour ce 1er janvier 1960 et dans les jours qui vont suivre.

Le jeune Ahmadou Ahidjo, choisi par Paris pour devenir le premier président de la République, hérite d’un territoire en pleine déliquescence où la rébellion conteste avec force ce pouvoir perçu comme le prolongement de la domination française. C’est en fait le début d’une lutte qui va déchirer la jeune nation.

Ce n’est pas tout… Ce 1er janvier 1960, aspect souvent oublié, c’est la partie francophone, dite Cameroun oriental qui accède ce jour de l’an à l’indépendance. Il faudra attendre un an, après un référendum, pour que la partie dite anglophone – ou Cameroun occidental ou encore Cameroun britannique confiée par les Nations unies à la Grande-Bretagne après la défaite de l’Allemagne nazie -soit rattachée à elle pour former ce qui va devenir la République fédérale du Cameroun.

60 ans après, quel bilan ? Qu’est devenu le Cameroun ? Quelle trajectoire a-t-il connu ? Autant de questions abordées dans ce Débat africain spécial indépendances qui nous conduira tout au long de cette année 2020 dans les pays francophones d’Afrique subsaharienne, plus le Nigeria, qui célèbrent leur 60e anniversaire d’autonomie internationale. Occasion pour nous, à chaque date anniversaire de dresser un bilan sans concession, mais sans condescendance de toutes ces années. Aujourd’hui, le Cameroun.

Invités:

– Henriette Ekwe, journaliste et analyste politique

– Éric Chinje, journaliste, ancien directeur de l’information de la CRTV, la télévision nationale camerounaise. Fonction qu’il a quittée pour occuper celle de directeur de la communication de la Banque mondiale, puis de la Banque africaine de développement, avant de rejoindre la fondation Mo Ibrahim où il était le directeur de la communication et conseiller du président.

– Jean-Emmanuel Pondi, professeur à l’Institut des relations internationales du Cameroun, auteur prolifique qui a publié de nombreux ouvrages politiques

– Me Emmanuel Ashu, avocat, président national du Reform party.